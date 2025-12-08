ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 18:56

Британский пляж неожиданно превратился в «банановый рай»

На берегу острова Уайт нашли тысячи бананов после аварии грузового судна

Фото: Autumn Sonnichsen/dpa/Global Look Press
На побережье британского острова Уайт обнаружили тысячи бананов, вынесенных на берег после морского инцидента, сообщает телеканал ITV. Причиной стал сброс с грузового судна примерно 16 контейнеров, восемь из которых содержали бананы, а другие — различную сельхозпродукцию.

Береговая охрана Великобритании разрешила местным жителям забрать найденные фрукты для личного употребления, говорится в сообщении. При этом обломки контейнеров необходимо передавать ответственному ведомству.

Ранее тысячи пачек сигарет, произведенных в Грузии, вынесло на побережье Каспийского моря в дагестанском поселке Сулак. Контейнер с данной продукцией прибило к берегу вследствие сильного шторма.

Кроме того, три члена команды танкера Kairos, получившего повреждения в результате атаки украинского морского дрона Sea Baby, были вывезены вертолетом. Судно, находящееся в аварийном состоянии, в настоящее время находится у побережья болгарского города Ахтополь, а в операции по спасению задействовано Министерство обороны Болгарии.

