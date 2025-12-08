Британский пляж неожиданно превратился в «банановый рай» На берегу острова Уайт нашли тысячи бананов после аварии грузового судна

На побережье британского острова Уайт обнаружили тысячи бананов, вынесенных на берег после морского инцидента, сообщает телеканал ITV. Причиной стал сброс с грузового судна примерно 16 контейнеров, восемь из которых содержали бананы, а другие — различную сельхозпродукцию.

Береговая охрана Великобритании разрешила местным жителям забрать найденные фрукты для личного употребления, говорится в сообщении. При этом обломки контейнеров необходимо передавать ответственному ведомству.

