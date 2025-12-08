ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 16:25

Грузинский контейнер с неожиданным «подарком» прибило к берегам Дагестана

Контейнер с тысячами пачек грузинских сигарет выбросило на берег в Дагестане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Тысячи пачек сигарет грузинского производства выбросило на побережье Каспийского моря в поселке Сулак в Дагестане, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующие кадры. По данным канала, контейнер с товаром занесло туда в результате шторма.

Вон контейнер, полный сигарет, выкинуло на берег. <...> Полный берег!говорит голос за кадром.

Ранее Калининградский областной суд приговорил бывшего депутата регионального Заксобрания Ивана Грибова к 12 годам колонии строгого режима за взятки сотруднику прокуратуры. Отмечается, что общий размер взяток составил 253 тыс. рублей, а часть из них была выплачена сигаретами.

До этого на территории Узбекистана полностью запретили оборот электронных сигарет. Соответствующий законопроект подписал президент Шавкат Мирзиеев. Теперь за данное нарушение грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Однако лицо освобождается от ответственности в случае признания вины.

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что уже с 1 января 2026 года на территории региона могут запретить вейпы. Он поручил подготовить законопроект по этому вопросу и направить его на рассмотрение в законодательное собрание области.

