День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 13:19

Вейпы полностью запретили в одной из стран СНГ

В Узбекистане полностью запретили оборот электронных сигарет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На территории Узбекистана полностью запретили оборот электронных сигарет, сообщили в министерстве юстиции республики. Соответствующий законопроект подписал президент Шавкат Мирзиеев. Теперь за данное нарушение грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Однако лицо освобождается от ответственности в случае признания вины.

При этом лицо, совершившее данные действия, освобождается от ответственности, если оно заявило о признании вины органам власти и сдало запрещенные к обороту изделия, — говорится в сообщении.

Уточняется, что под запрет попали приобретение, хранение, перевозка, передача, производство электронных сигарет и жидкостей для них. Кроме того, запрещен ввоз или вывоз данной продукции из страны.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что уже с 1 января 2026 года на территории региона могут запретить вейпы. Он поручил подготовить законопроект по этому вопросу и направить его на рассмотрение в законодательное собрание области.

Узбекистан
запреты
вейпы
сигареты
электронные сигареты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой
Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе
Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»
В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»
На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания
Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине
В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье
Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых
Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников
Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали
Как отдыхаем в 2026 году: производственный календарь с переносами
«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме
Рекордные морозы, ледяные дожди и ветер? Прогноз погоды в Москве в декабре
Крымский чиновник задержан в момент получения крупной взятки
Венгрия предложила площадку для переговоров по Украине
Путин раскрыл причину снижения товарооборота между Россией и Венгрией
Путин раскрыл неожиданного инициатора будапештского саммита
Иран решил бойкотировать жеребьевку ЧМ по футболу в США
Диверсанты на границе, удары по АЗС, 130 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 ноября
Психолог рассказала, как матери наладить отношения с ребенком
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.