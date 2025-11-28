Вейпы полностью запретили в одной из стран СНГ В Узбекистане полностью запретили оборот электронных сигарет

На территории Узбекистана полностью запретили оборот электронных сигарет, сообщили в министерстве юстиции республики. Соответствующий законопроект подписал президент Шавкат Мирзиеев. Теперь за данное нарушение грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Однако лицо освобождается от ответственности в случае признания вины.

При этом лицо, совершившее данные действия, освобождается от ответственности, если оно заявило о признании вины органам власти и сдало запрещенные к обороту изделия, — говорится в сообщении.

Уточняется, что под запрет попали приобретение, хранение, перевозка, передача, производство электронных сигарет и жидкостей для них. Кроме того, запрещен ввоз или вывоз данной продукции из страны.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что уже с 1 января 2026 года на территории региона могут запретить вейпы. Он поручил подготовить законопроект по этому вопросу и направить его на рассмотрение в законодательное собрание области.