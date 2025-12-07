ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 21:44

Стала известна судьба экипажа танкера Kairos

Трех членов экипажа с поврежденного танкера Kairos доставили на берег

Фото: AP/ТАСС
Три члена экипажа с танкера Kairos, получившего повреждения после атаки украинского морского дрона Sea Baby, были эвакуированы на вертолете, передает BTV. Судно терпит бедствие у болгарского города Ахтополь. В спасательной операции приняло участие Минобороны Болгарии.

Военнослужащие успешно выполнили задачу по оказанию помощи и эвакуации трех членов экипажа судна, которые заявили о проблемах со здоровьем, и доставили их на берег, на танкер доставили дизель-генератор, запасы топлива и оборудование для коммуникации, — сказано в сообщении.

Из-за неблагоприятной погоды в настоящее время невозможно вывезти весь экипаж и увести судно в безопасный район. Однако 9 декабря планируется эвакуация еще четырех человек.

Ранее сообщалось, что разбушевавшаяся морская стихия не позволяет эвакуировать экипаж танкера Kairos, который терпит бедствие у берегов Болгарии. Его буксировку начали 3 декабря, однако прекратили по неизвестным причинам. В итоге судно оказалось в территориальных водах Болгарии. Утром катер пытался эвакуировать экипаж, но из-за больших волн ничего не вышло.

