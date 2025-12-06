ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 20:07

У берегов Болгарии не могу эвакуировать экипаж танкера Kairos из-за шторма

Танкер Kairos Танкер Kairos Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press
Стихия на море не позволяет эвакуировать экипаж танкера Kairos, который терпит бедствие у берегов Болгарии, сообщил портал maritime.bg. На борту остается 10 человек, угрозы для их жизни нет.

Отмечается, что танкер потерял ход в водах Турции 28 ноября после инцидента с беспилотниками. Его буксировку начали 3 декабря, однако прекратили по неизвестным причинам. В итоге судно оказалось в территориальных водах Болгарии. Утром катер пытался эвакуировать экипаж танкера, но из-за шторма ничего не вышло.

Ранее о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, 28 ноября сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

Mash сообщил, что организатором атак ВСУ на южные регионы России и гражданские суда с помощью безэкипажных катеров является бывший житель Севастополя, комбриг морских беспилотных комплексов спецназначения, капитан первого ранга Александр Щепцов. Его личные данные, как и информация о военнослужащих-исполнителях, стали известны после взлома аккаунта украинского оператора дронов.

танкеры
Болгария
штормы
эвакуации
