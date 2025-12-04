Хакеры раскрыли данные организатора и исполнителей ударов ВСУ в Черном море

Организатором атак ВСУ на южные регионы России и гражданские суда с помощью безэкипажных катеров в Черном море на прошлой неделе является бывший житель Севастополя, комбриг морских беспилотных комплексов спецназначения, капитан первого ранга Александр Щепцов, сообщает Telegram-канал Mash. Его личные данные, как и информация о военнослужащих-исполнителях, стали известны после взлома аккаунта украинского оператора дронов.

По данным канала, удары по Крыму, Новороссийску и Геленджику наносил 1-й дивизион беспилотных надводных аппаратов, использующий дроны Sea Baby. Эти аппараты способны преодолевать до 1000 км с боевой частью в 450 кг и управляются через спутниковую систему Starlink.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о расширении ударов по украинским портам и судам, заходящим в них, в ответ на атаки на танкеры в Черном море. Глава государства назвал подобные действия в отношении гражданских судов актами пиратства.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российская армия может установить контроль над Одессой и Николаевом в ответ на атаки ВСУ на танкеры. Так он прокомментировал слова президента, который пообещал отрезать Украину от моря как ответ на пиратские действия.