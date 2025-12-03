В Госдуме объяснили слова Путина об «отрезании» Украины от моря

Российские военные могут взять под контроль Одессу и Николаев после атак ВСУ на танкеры РФ у берегов Турции, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, который пригрозил отрезать Украину от выхода к морю в ответ на пиратство. По словам парламентария, это станет закономерным продолжением специальной военной операции.

Заметили, что, когда генералы отчитываются перед Путиным о ходе СВО, речь о Херсонском направлении в последнее время вовсе не идет? Означать это может только одно — мы сознательно не активизируем там свои действия. Но однозначно можем, и тогда это будет наступление на Одессу и Николаев, больше-то у Украины на черноморском побережье крупных городов не осталось. Там рядом Крым, в котором можно сосредоточить значительную группировку ВС РФ, а боевые действия вести как на суше, так и с моря. Так что обещания Путина — не пустые слова, и на месте украинских властей я бы к ним прислушался, — высказался Журавлев.

Ранее Путин заявил, что Россия расширит удары по украинским портам и судам, которые в них заходят. По его словам, это станет ответной мерой на атаки ВСУ на танкеры РФ в Черном море у берегов Турции. Президент подчеркнул, что удары по гражданским судам являются актом пиратства.