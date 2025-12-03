Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:23

В Госдуме объяснили слова Путина об «отрезании» Украины от моря

Депутат Журавлев: РФ может взять Одессу после атак ВСУ на танкеры в Черном море

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Российские военные могут взять под контроль Одессу и Николаев после атак ВСУ на танкеры РФ у берегов Турции, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, который пригрозил отрезать Украину от выхода к морю в ответ на пиратство. По словам парламентария, это станет закономерным продолжением специальной военной операции.

Заметили, что, когда генералы отчитываются перед Путиным о ходе СВО, речь о Херсонском направлении в последнее время вовсе не идет? Означать это может только одно — мы сознательно не активизируем там свои действия. Но однозначно можем, и тогда это будет наступление на Одессу и Николаев, больше-то у Украины на черноморском побережье крупных городов не осталось. Там рядом Крым, в котором можно сосредоточить значительную группировку ВС РФ, а боевые действия вести как на суше, так и с моря. Так что обещания Путина — не пустые слова, и на месте украинских властей я бы к ним прислушался, — высказался Журавлев.

Ранее Путин заявил, что Россия расширит удары по украинским портам и судам, которые в них заходят. По его словам, это станет ответной мерой на атаки ВСУ на танкеры РФ в Черном море у берегов Турции. Президент подчеркнул, что удары по гражданским судам являются актом пиратства.

Черное море
Одесса
Николаев
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
RT победил в четырех номинациях премии «Медиабренд»
В Благовещенске ввели масочный режим из-за ОРВИ
В Турции высказались о возобновлении переговоров между Россией и Украиной
«Вышли и подумали»: Захарова пошутила об американцах и Москве
Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность
Пленный заявил о загадочном исчезновении иностранной техники из частей ВСУ
В Казахстане уточнили сроки завершения расследования крушения AZAL
Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа и улетел на Украину
Вынесен приговор вооруженному мятежнику из банды Басаева
Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке
Власти Египта подняли сборы за въезд в страну
В Москве на вокзале задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Аналитик оценил вероятность блокировки WhatsApp
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Четвертая жена Ефремова скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей
В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа
«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве
«Я готов»: Зеленский отреагировал на итоги встречи Путина и Уиткоффа
Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием
Покинувший РФ ведущий «Модного приговора» раскрыл детали задержания в США
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.