Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 09:08

В МИД России раскрыли, как атаки БПЛА ВСУ отражаются на мирных переговорах

МИД России: атаки на суда в Черном море призваны помешать мирным переговорам

Атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров на торговые суда в Черном море можно расценить как попытку властей Украины сорвать процесс мирных переговоров по урегулированию кризиса, заявил ТАСС директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон. Он добавил, что российская сторона в свое время однозначно квалифицировала подобные действия со стороны Киева как пиратство.

Вылазки киевского режима в Черном море очевидно преследуют цель сорвать кропотливую работу над взаимоприемлемыми развязками украинского кризиса и помешать продвижению переговорного процесса, в успехе которого заинтересована в том числе официальная Анкара, — сказал дипломат.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик говорил, что нападения на нефтяные танкеры в Черном море являются нарушением норм международного права. По его словам, атаки на гражданские лица и объекты гражданской инфраструктуры, включая энергетические, запрещены.

До этого британские СМИ писали, что Украина официально подтвердила свою причастность к атакам на танкеры. Инцидент с применением морских беспилотников произошел в акватории Черного моря у побережья Турции.

БПЛА
ВСУ
СВО
Черное море
