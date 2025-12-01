День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 02:12

Киев взял на себя ответственность за удары дронов по танкерам в Черном море

Guardian: Киев взял ответственность за удары по двум танкерам в Черном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинская сторона официально подтвердила свою причастность к атакам на нефтяные танкеры, передает издание Guardian. Инцидент с применением морских дронов произошел в акватории Черного моря вблизи побережья Турции.

Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции, — сказано в публикации.

Ранее о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, 28 ноября сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

Также в ночь на 29 ноября под ударом оказался нефтяной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Он был атакован БЭК. В компании сообщили, что причальное устройство ВПУ-2 не подлежит восстановлению. Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы.

танкеры
Украина
Черное море
Турция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп высказался о крайних сроках урегулирования конфликта для России
Киев взял на себя ответственность за удары дронов по танкерам в Черном море
На Камчатке за сутки насчитали 11 афтершоков
Стало известно, когда Уиткофф прилетит в Москву на переговоры с Путиным
Трамп рассказал, что мешает мирному урегулированию на Украине
Пол ребенка солиста «Иванушек» раскрыли во время концерта
ГП потребовала начать процесс по делу о растрате, касающейся Табакова
В России разработали вакцины от ВИЧ: когда начнут прививать, срок действия
«Вашингтон Кэпиталз» одержал четвертую победу подряд в НХЛ
«Зенит» добавил в свою беспроигрышную серию еще одну победу
Мадуро рассказал, когда уйдет в отставку
Ферстаппен одержал важную победу перед решающим этапом «Формулы-1»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 декабря 2025 года
Рубио дал оценку переговорам США и Украины во Флориде
Приметы 1 декабря: Платон и Роман Зимоуказатели — какова зима будет
Хазанов продал все и сбежал? Где сейчас «студент кулинарного техникума»
Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку дронов
Один человек стал жертвой стрельбы в Грузии
В Эстонии захотели ввести новый запрет на русский язык
Простая закуска на праздничный стол: сырные «грибочки» на шпажках
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.