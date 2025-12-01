Киев взял на себя ответственность за удары дронов по танкерам в Черном море

Украинская сторона официально подтвердила свою причастность к атакам на нефтяные танкеры, передает издание Guardian. Инцидент с применением морских дронов произошел в акватории Черного моря вблизи побережья Турции.

Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции, — сказано в публикации.

Ранее о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, 28 ноября сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

Также в ночь на 29 ноября под ударом оказался нефтяной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Он был атакован БЭК. В компании сообщили, что причальное устройство ВПУ-2 не подлежит восстановлению. Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы.