«Дальнейшая эксплуатация невозможна»: терминал КТК подвергся новой атаке ВСУ атаковали безэкипажными катерами один из причалов КТК под Новороссийском

Вооруженные силы Украины ранним утром 29 ноября атаковали безэкипажными катерами одно из выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, сообщили в пресс-службе КТК. По информации компании, дальнейшая эксплуатация причала не представляется возможной.

В результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. <...> Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной, — говорится в сообщении.

Все погрузочные операции на терминале прекращены, а танкеры отвели за пределы акватории консорциума, пострадавших нет. Системы аварийной защиты смогли вовремя перекрыть трубопроводы, что позволило, по предварительным данным, избежать утечки нефти в Черное море. В КТК подчеркнули, что удар по причалу стал третьей атакой по гражданскому объекту, который не подвергнут санкциям и рестрикциям, что говорит о его международном статусе.

Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на КТК — это атака и на интересы стран-участниц КТК, — отметили в пресс-службе.

В начале недели стало известно, что здание администрации морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в районе Новороссийска пострадало в результате атаки БПЛА. В компании уточнили, что во время ударов операции по погрузке нефти пришлось приостановить.