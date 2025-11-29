День матери
«Дальнейшая эксплуатация невозможна»: терминал КТК подвергся новой атаке

ВСУ атаковали безэкипажными катерами один из причалов КТК под Новороссийском

Безэкипажный катер ВСУ Безэкипажный катер ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины ранним утром 29 ноября атаковали безэкипажными катерами одно из выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском, сообщили в пресс-службе КТК. По информации компании, дальнейшая эксплуатация причала не представляется возможной.

В результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. <...> Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной, — говорится в сообщении.

Все погрузочные операции на терминале прекращены, а танкеры отвели за пределы акватории консорциума, пострадавших нет. Системы аварийной защиты смогли вовремя перекрыть трубопроводы, что позволило, по предварительным данным, избежать утечки нефти в Черное море. В КТК подчеркнули, что удар по причалу стал третьей атакой по гражданскому объекту, который не подвергнут санкциям и рестрикциям, что говорит о его международном статусе.

Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на КТК — это атака и на интересы стран-участниц КТК, — отметили в пресс-службе.

В начале недели стало известно, что здание администрации морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в районе Новороссийска пострадало в результате атаки БПЛА. В компании уточнили, что во время ударов операции по погрузке нефти пришлось приостановить.

