Здание на терминале КТК в Новороссийске оказалось повреждено из-за атак ВСУ

Здание администрации морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска пострадало в результате атаки беспилотного летательного аппарата на город, сообщили в пресс-службе компании. Во время ударов были приостановлены операции по погрузке нефти с выносных причальных устройств.

Главный центр управления КТК, расположенный в Южной Озереевке, контролирует работу трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск. Эта система охватывает территории России и Казахстана. В результате инцидента никто не пострадал. После получения сигнала тревоги «Беспилотная опасность» весь персонал был быстро эвакуирован в укрытия.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке города беспилотниками ВСУ. Четверо человек получили ранения средней и легкой степени. По его словам, в результате повреждения жилых зданий произошли возгорания. Два человека были размещены в пункте временного размещения. Обломки дронов повредили несколько частных домов и семь многоквартирных зданий.