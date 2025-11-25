День матери
25 ноября 2025 в 13:45

Здание на терминале КТК в Новороссийске оказалось повреждено из-за атак ВСУ

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р) в Краснодарском крае Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р) в Краснодарском крае Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Здание администрации морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска пострадало в результате атаки беспилотного летательного аппарата на город, сообщили в пресс-службе компании. Во время ударов были приостановлены операции по погрузке нефти с выносных причальных устройств.

Главный центр управления КТК, расположенный в Южной Озереевке, контролирует работу трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск. Эта система охватывает территории России и Казахстана. В результате инцидента никто не пострадал. После получения сигнала тревоги «Беспилотная опасность» весь персонал был быстро эвакуирован в укрытия.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке города беспилотниками ВСУ. Четверо человек получили ранения средней и легкой степени. По его словам, в результате повреждения жилых зданий произошли возгорания. Два человека были размещены в пункте временного размещения. Обломки дронов повредили несколько частных домов и семь многоквартирных зданий.

