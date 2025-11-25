В Новороссийске раскрыли последствия ночной атаки БПЛА Мэр Кравченко: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск

При ночном налете беспилотников на Новороссийск пострадали четыре человека, их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. Повреждены жилые дома, падение обломков дронов вызвало возгорания.

В настоящее время известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Все госпитализированы в городскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В пункте временного размещения сейчас находятся два человека, — написал Кравченко.

По предварительной информации, несколько частных и семь многоквартирных домов повредили обломки БПЛА. После завершения оперативных мероприятий представители рабочих групп начнут поквартирный обход.

Ранее стало известно, что во время отражения одной из самых продолжительных и массированных атак украинских БПЛА их обломки упали в центре Краснодара. Губернатор края Вениамин Кондратьев уточнил, что были повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах и офисное здание, по всему региону ранены шесть человек. Самая сложная обстановка складывается в Новороссийске и Геленджике, где пострадали четыре человека и получили повреждения семь многоэтажек и не менее семи частных домов.