День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 10:14

В Новороссийске раскрыли последствия ночной атаки БПЛА

Мэр Кравченко: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

При ночном налете беспилотников на Новороссийск пострадали четыре человека, их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. Повреждены жилые дома, падение обломков дронов вызвало возгорания.

В настоящее время известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Все госпитализированы в городскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В пункте временного размещения сейчас находятся два человека, — написал Кравченко.

По предварительной информации, несколько частных и семь многоквартирных домов повредили обломки БПЛА. После завершения оперативных мероприятий представители рабочих групп начнут поквартирный обход.

Ранее стало известно, что во время отражения одной из самых продолжительных и массированных атак украинских БПЛА их обломки упали в центре Краснодара. Губернатор края Вениамин Кондратьев уточнил, что были повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах и офисное здание, по всему региону ранены шесть человек. Самая сложная обстановка складывается в Новороссийске и Геленджике, где пострадали четыре человека и получили повреждения семь многоэтажек и не менее семи частных домов.

Краснодарский край
Новороссийск
атаки ВСУ
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Повар отбился от напавшего на него медведя и продолжил готовить
Ночные взрывы привели к перебоям в энергосистеме в Киеве
Генерал раскрыл тактику ВСУ при атаке на Ростовскую область
«Не тема для трепа»: Шаляпин о расследовании убийства родственниц
Стало известно, где в России зафиксировали первые 50-градусные морозы
ВСУ нашли, куда пристроить депортированных из Польши украинцев
Актриса Стасюк рассказала, как относится к критике своей внешности
Салат с креветками и грейпфрутом: идеальное сочетание сочности и свежести
Советские слоеные печенья, которые всегда удаются: простой творожный рецепт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой
Разведка выяснила, на кого в Лондоне готовят фейковые досье
В Кремле назвали виновного в срыве переговоров в Стамбуле
В СВР раскрыли, почему Британия добивается продолжения СВО на Украине
В США накажут не сократившие полеты во время шатдауна авиакомпании
Депутат предложил, как снизить случаи мошенничества с недвижимостью
Возраст не помеха: как научиться вырезать шедевры по дереву после 55 лет
В США раскрыли причины решения Уиткоффа по Украине
Песков раскрыл, состоятся ли телефонные переговоры Путина и Си Цзиньпина
Бывшего замглавы Минобороны признали банкротом
Макрон опроверг возможную отправку военных на Украину
Стало известно, откуда ВСУ запустили беспилотники на Ростовскую область
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.