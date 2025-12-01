В ООН высказались об атаках на танкеры в Черном море

В ООН высказались об атаках на танкеры в Черном море Дюжаррик: атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаки на танкеры в Черном море, сообщил, что подобные нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. По его словам, это правило относится к действиям на любой территории планеты, передает РИА Новости.

Мы вновь заявляем, что атаки против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, включая энергетическую, запрещены международным правом, где бы они ни происходили, – сказал Стефан Дюжаррик.

Ранее издание Guardian сообщало, что украинская сторона официально подтвердила свою причастность к атакам на нефтяные танкеры. Инцидент с применением морских дронов произошел в акватории Черного моря вблизи побережья Турции.

Прежде о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся в Новороссийск, сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.