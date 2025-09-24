Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 05:28

В ООН выдвинули версию, почему эскалатор Трампа тормознул

Дюжаррик: видеооператор из США мог остановить эскалатор Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

Эскалатор, на котором находился президент США Дональд Трамп, могли остановить случайно, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, сработала штатная система безопасности механизма.

ЧП случилось утром во вторник при прибытии Трампа с супругой и сопровождающими лицами в здание ООН. Как пояснил Дюжаррик, видеооператор из американской делегации, пытаясь заснять прибытие президентской четы, встал на эскалатор перед ними. Когда Трамп и первая леди ступили на движущуюся лестницу, произошла ее остановка.

Проведенная проверка показала, что в верхней части эскалатора из-за движения видеооператора активировался встроенный предохранительный механизм. Система безопасности предназначена для предотвращения защемления людей или предметов в механизме.

Предполагается, что оператор мог случайно привести ее в действие. В ООН охарактеризовали инцидент как непреднамеренный.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что ООН должна провести расследование инцидента с отключением эскалатора. По ее словам, если происшествие было спланировано, то виновных стоит уволить.

