В Екатеринбурге маленький ребенок стал жертвой движущегося эскалатора В торговом центре Екатеринбурга эскалатор затянул ребенка

В торговом центре «Ботаника Молл» в Екатеринбурге пострадал маленький ребенок, передает E1.RU. По словам очевидцев, его затянул эскалатор.

Предположительно, во время спуска вместе с родителями ребенок получил серьезное повреждение руки. Один из очевидцев поделился с изданием, что сначала он услышал крики, после чего они внезапно стихли, и малыш потерял сознание.

В городском управлении внутренних дел подтвердили информацию о чрезвычайном происшествии. Для расследования на место ЧП была направлена оперативно-следственная группа. Сотрудники полиции выясняют детали произошедшего.

