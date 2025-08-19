Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 20:13

В Екатеринбурге маленький ребенок стал жертвой движущегося эскалатора

В торговом центре Екатеринбурга эскалатор затянул ребенка

В торговом центре «Ботаника Молл» в Екатеринбурге пострадал маленький ребенок, передает E1.RU. По словам очевидцев, его затянул эскалатор.

Предположительно, во время спуска вместе с родителями ребенок получил серьезное повреждение руки. Один из очевидцев поделился с изданием, что сначала он услышал крики, после чего они внезапно стихли, и малыш потерял сознание.

В городском управлении внутренних дел подтвердили информацию о чрезвычайном происшествии. Для расследования на место ЧП была направлена оперативно-следственная группа. Сотрудники полиции выясняют детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Бурятии погиб годовалый ребенок, утонув в самодельном бассейне из тракторной покрышки. Во время происшествия мать малышки находилась в доме и готовила обед. Женщина вытащила дочь из воды и попыталась оказать первую помощь, но безуспешно.

До этого в Приморском крае гидроцикл сбил двух девочек, которые катались на сапе у бухты Троица в Японском море. Пострадавшие — школьницы 12 и 17 лет, их госпитализировали.

