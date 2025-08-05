Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море Две школьницы пострадали при наезде гидроцикла на сап в Приморском крае

В Приморском крае гидроцикл сбил двух школьниц, катавшихся на сапе у бухты Троица в Японском море, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, девочки 12 и 17 лет попали в больницу.

В публикации отмечается, что инцидент произошел недалеко от села Рисовая Падь. Водителя гидроцикла задержали. О степени травм пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае среди туристов набирает популярность небольшой остров в виде черепа. Фактически он является мысом, а официальное название достопримечательности — Гроты. При этом можно проплыть внутрь гротов-«глазниц». Морская вода в пещерах переливается разными оттенками, а эхо разносит каждый звук.

До этого в подмосковном Дзержинском сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего кубинца, подозреваемого в нападении с ножом на работника пляжа. Инцидент произошел у одного из спортивных комплексов после того, как сотрудник сделал замечание нарушителю. По словам очевидцев, арестованный мужчина вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес отдыхающих.