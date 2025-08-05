Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 12:00

Загадочный «остров Череп» нашли в российском регионе

Остров в виде черепа в Приморье набирает популярность среди туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Хасанском округе Приморского края среди туристов набирает популярность небольшой остров в виде черепа, сообщает издание Primpress. Фактически он является мысом, а официальное название достопримечательности — Гроты.

При этом можно проплыть внутрь гротов-«глазниц». Морская вода в пещерах переливается разными оттенками, а эхо разносит каждый звук.

Добираться до острова туристам советуют по воде. Маршрут начинается с четырехчасового переезда из Владивостока до поселка Андреевка, затем следует 20-минутный переход до бухты Гротовая, откуда нужно отправиться к острову на моторных лодках или сапбордах. Наиболее эффектный вид на Череп открывается именно с моря, пишет издание, хотя можно добраться к нему и по перешейку.

Ранее стало известно, что в России резко вырос интерес туристов к путешествиям в регионы с популярными заповедниками. Наибольший рост спроса отмечен в Якутии (+76%), Карачаево-Черкесии (+33%) и Бурятии (+23%). В пятерку лидеров также вошли Республика Карелия, где рост составил 18%, и Астраханская область — 17%.

Россия
Приморский край
острова
туристы
достопримечательности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.