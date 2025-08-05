Загадочный «остров Череп» нашли в российском регионе

В Хасанском округе Приморского края среди туристов набирает популярность небольшой остров в виде черепа, сообщает издание Primpress. Фактически он является мысом, а официальное название достопримечательности — Гроты.

При этом можно проплыть внутрь гротов-«глазниц». Морская вода в пещерах переливается разными оттенками, а эхо разносит каждый звук.

Добираться до острова туристам советуют по воде. Маршрут начинается с четырехчасового переезда из Владивостока до поселка Андреевка, затем следует 20-минутный переход до бухты Гротовая, откуда нужно отправиться к острову на моторных лодках или сапбордах. Наиболее эффектный вид на Череп открывается именно с моря, пишет издание, хотя можно добраться к нему и по перешейку.

Ранее стало известно, что в России резко вырос интерес туристов к путешествиям в регионы с популярными заповедниками. Наибольший рост спроса отмечен в Якутии (+76%), Карачаево-Черкесии (+33%) и Бурятии (+23%). В пятерку лидеров также вошли Республика Карелия, где рост составил 18%, и Астраханская область — 17%.