Среди россиян растет популярность экотуризма

В России увеличился интерес к путешествиям в регионы с популярными заповедниками, передает «Газета.Ru». Наибольший рост спроса отмечен в Якутии (+76 %), Карачаево-Черкесии (+33 %) и Бурятии (+23 %).

По данным опроса, в пятерку лидеров также вошли Республика Карелия, где рост составил 18%, и Астраханская область, где рост составил 17%. Путешественники все больше предпочитают останавливаться в гостиницах на сутки рядом с природными заповедниками. В Якутии это Олекминский заповедник, в Карачаево-Черкесии — Тебердинский, а в Бурятии — Баргузинский и Байкальский.

В Астраханской области недорогое жилье рядом с заповедниками стоит 2 900 рублей за ночь. В Красноярском крае и Бурятии цены выше — 3 200 и 3 500 рублей. Самые дорогие варианты — в Краснодарском крае (5 500 рублей) и Камчатском крае (4 300 рублей).

Ранее стало известно, что почти половина жителей России (49%) не совершает туристических поездок. При этом 28% россиян ездят отдыхать один раз в год, 17% — два-три раза, а 6% — более трех раз в год. Большинство туристов (81%) предпочитают семейные поездки, а основными форматами путешествий являются поездки с друзьями и самостоятельные путешествия.