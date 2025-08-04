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04 августа 2025 в 18:49

Росгвардия раскрыла подробности поножовщины на пляже с кубинцами

В Дзержинском Росгвардия задержала 18-летнего кубинца за поножовщину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Дзержинском сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего кубинца, подозреваемого в нападении с ножом на работника пляжа, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел у одного из спортивных комплексов после того, как мужчина сделал замечание нарушителю.

Сигнал о происшествии поступил через кнопку тревожной сигнализации, и экипаж вневедомственной охраны прибыл на место, где и задержал подозреваемого. По словам очевидцев, арестованный мужчина вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес отдыхающих.

После замечания со стороны спасателя преступник достал нож и нанес 38-летнему сотруднику комплекса несколько резаных ран. Пострадавшему оказали доврачебную помощь. А нападавшего передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Нижней Туре Свердловской области мужчина напал на семейную пару: преступник в состоянии алкогольного опьянения нанес супругам ножевые ранения, в результате чего женщина погибла на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство, а председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Росгвардия
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Подмосковье
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