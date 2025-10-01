Русскоязычным украинцам «разрешили» говорить на родном языке Дюжаррик: ООН уверена, что русскоязычные украинцы должны говорить на своем языке

Право говорить и обучаться на родном языке является фундаментальным и неотъемлемым, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на запрос РИА Новости. По его словам, притеснять русскоязычных граждан на Украине незаконно.

Что совершенно очевидно для генерального секретаря, так это то, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и изучать свой родной язык, — указал Дюжаррик.

Заявление было сделано в контексте недавнего признания украинского омбудсмена по защите государственного языка Елены Ивановской о росте числа граждан, говорящих на русском языке, что она назвала «опасной тенденцией». После событий 2014 года украинские власти начали проводить политику, направленную на ограничение использования русского языка.

В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что политика Украины направлена на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Международные организации, по его мнению, игнорируют факты дискриминации национальных меньшинств.

Ранее сообщалось, что украинские власти активно проводят политику дерусификации и милитаризации в детских садах на подконтрольных им территориях Харьковской области. Дошкольников с малых лет готовят к войне. Кроме того, в детских садах вытесняют русский язык.