Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 14:50

Во Львове пожаловались на «русскоговорящих котов»

Во Львове потребовали дерусифицикацию кошачьего мяуканья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во Львове подняли вопрос о «русскоязычности котов», пишет «Страна.ua». Журналиста Илью Лемко возмутила реклама кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота — мяу!». По его словам, украинские коты говорят «няв».

По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота — Мяу!». Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют, интересно, что украинские коты никогда не говорят: «Мяу», только «Няв», то есть не мяукают, а нявкают, — пишет журналист.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский уже отреагировал на эту ситуацию. Он отметил, что, безусловно, это исключительно внутренний вопрос Львова, однако он видит, что процесс постепенно ведет к появлению котоязычных уполномоченных.

Далее он с сарказмом написал, что, возможно, стоит предоставить права мяукающим котам в пользу нявкающих, а также разработать научную формулу определения благонадежности владельца в зависимости от поведения его кота. Он предположил, что для этого можно получить грант.

Ранее сообщалось, что украинские власти активно проводят политику дерусификации и милитаризации в детских садах на подконтрольных им территориях Харьковской области. Дошкольников с малых лет готовят к войне. Кроме того, в детских садах вытесняют русский язык.

Украина
дерусификация
кошки
реклама
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детсад выплатит пятилетнему ребенку 280 тыс. рублей после одного инцидента
Магнитные бури сегодня, 16 ноября: что завтра, бессонница, головные боли
«Чтобы сразу насмерть?»: родители пришли в ужас от новой детской площадки
Три человека заживо сгорели в машине в результате ДТП под Волгоградом
Скандал с ширинкой, свингерство, «отмена»: как живет разведенный Дибров
В Гольяновском пруду нашли останки ребенка: фото с места происшествия
В Москве расследуют получение особо крупной взятки сотрудниками ФСИН
В Госдуме отреагировали на слухи о повышении пенсионного возраста
Появился подозреваемый в расчленении ребенка из Гольяновского парка
Во Львове пожаловались на «русскоговорящих котов»
Российский пилот впервые проиграл гоночному роботу в Абу-Даби
В России умерла лишившаяся части черепа из-за рака блогер
Появились новые подробности смерти ребенка, чью голову нашли в пруду
Алиев: Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора
Тыквенный суп, который полюбят даже скептики
В Уссурийске доверчивый таксист лишился денег из-за пассажира
Суд оштрафовал россиянку за продажу товаров с сатанистской символикой
Голова в пруду. Расчлененные останки школьника нашли в Москве: что известно
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Секрет идеальных сырников — как в детском саду
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.