Во Львове пожаловались на «русскоговорящих котов»

Во Львове подняли вопрос о «русскоязычности котов», пишет «Страна.ua». Журналиста Илью Лемко возмутила реклама кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота — мяу!». По его словам, украинские коты говорят «няв».

По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота — Мяу!». Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют, интересно, что украинские коты никогда не говорят: «Мяу», только «Няв», то есть не мяукают, а нявкают, — пишет журналист.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский уже отреагировал на эту ситуацию. Он отметил, что, безусловно, это исключительно внутренний вопрос Львова, однако он видит, что процесс постепенно ведет к появлению котоязычных уполномоченных.

Далее он с сарказмом написал, что, возможно, стоит предоставить права мяукающим котам в пользу нявкающих, а также разработать научную формулу определения благонадежности владельца в зависимости от поведения его кота. Он предположил, что для этого можно получить грант.

