Судно село на мель у побережья Сахалина из-за аварии Судно An Yang 2 село на мель у побережья Невельска на Сахалине

Судно An Yang 2 село на мель у побережья Невельска Сахалинской области, сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Там уточнили, что экипаж из 14 человек находится на борту, эвакуация еще не началась.

14 человек находятся на судне, — проинформировали в министерстве.

По данным правительства региона, на судне An Yang 2 зафиксирована авария на электросистемах. Уже приступили к спасению иностранного экипажа, экологических рисков не обнаружено.

Ранее судно «Капитан Баляхин» с грузом зерна объемом 2000 тонн село на мель в Волгоградской области. Инцидент произошел в акватории Карповского водохранилища. Сухогруз совершал рейс из Казани в Ростов-на-Дону, запасов питьевой воды и продовольствия на борту было достаточно для обеспечения экипажа на период до пяти суток.

До этого приостановило работу морское пассажирское сообщение в Севастополе. Согласно информации, распространенной городским департаментом транспорта, для обеспечения перевозок людей между Северной стороной и центральной частью города местные власти запустили специальные автобусные маршруты.