У берегов Сенегала начал тонуть танкер, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik, сообщает агентство Deniz Haber. По предварительной информации, судно перевозит нефть.

Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии. Длина танкера M/T MERSİN составляет 183 метра, ширина — 32 метра и грузоподъемность — 50 тыс. тонн сырой нефти. По данным портала, судно было построено в 2009 году. Танкер ходит под флагом Панамы.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ВСУ атакуют нефтяные танкеры в Черном море, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине. Дипломат подчеркнула, что еще одна цель, которую преследуют теракты Киева, — это срыв мирных переговоров. Захарова добавила, что спецслужбы Киева фактически заявили о своей причастности в тот момент, когда показали видео с моментами ударов.

До этого сообщалось, что танкер Virat, который атаковала украинская сторона, отбуксировали к берегу Турции. Судно должно прибыть в конечную точку 1 декабря. Также известно, что танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией.