Экс-премьер Украины рассказал о компромате Запада на руководство страны Азаров заявил о сборе Западом компромата на украинское правительство в 2013 году

Летом 2013 года на Западе собирали данные о зарубежных активах членов правительства Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на презентации книги Василия Прозорова «Кровавый майдан: западный след в документах СБУ». По его словам, это говорит о подготовке давления на украинское руководство незадолго до начала беспорядков, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Еще летом мне пришла информация, что по всем членам правительства собирается информация о счетах и зарубежной собственности. То есть собирается компромат на нас. <…> Я сразу понял, для чего они собираются: значит, что-то готовится, — сказал Азаров.

Политик отметил, что в сборе такой информации ничего страшного не видел и представить не мог, что может случиться госпереворот с жертвами и разрушением страны. По словам Азарова, это был «абсолютно хорошо подготовленный заговор».

Ранее бывший премьер-министр заявил, что Служба безопасности Украины скрыла от него данные о планах Запада устроить госпереворот. По его словам, обладай он этой информацией, власти действовали бы более решительно для силовой ликвидации «очага переворота». Азаров также напомнил о последствиях тех событий для руководства страны. Он отметил, что Европейский совет сразу после смены власти ввел санкции против 18 граждан Украины, включая его самого, экс-президента Виктора Януковича, его сыновей и приближенных лиц.