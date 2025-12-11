Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 16:36

Экс-премьер Украины рассказал о компромате Запада на руководство страны

Азаров заявил о сборе Западом компромата на украинское правительство в 2013 году

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Летом 2013 года на Западе собирали данные о зарубежных активах членов правительства Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на презентации книги Василия Прозорова «Кровавый майдан: западный след в документах СБУ». По его словам, это говорит о подготовке давления на украинское руководство незадолго до начала беспорядков, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Еще летом мне пришла информация, что по всем членам правительства собирается информация о счетах и зарубежной собственности. То есть собирается компромат на нас. <…> Я сразу понял, для чего они собираются: значит, что-то готовится, — сказал Азаров.

Политик отметил, что в сборе такой информации ничего страшного не видел и представить не мог, что может случиться госпереворот с жертвами и разрушением страны. По словам Азарова, это был «абсолютно хорошо подготовленный заговор».

Ранее бывший премьер-министр заявил, что Служба безопасности Украины скрыла от него данные о планах Запада устроить госпереворот. По его словам, обладай он этой информацией, власти действовали бы более решительно для силовой ликвидации «очага переворота». Азаров также напомнил о последствиях тех событий для руководства страны. Он отметил, что Европейский совет сразу после смены власти ввел санкции против 18 граждан Украины, включая его самого, экс-президента Виктора Януковича, его сыновей и приближенных лиц.

Украина
Николай Азаров
компромат
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД предупредили о распространении фейков о переговорах по Украине
Стало известно, кто из актеров вернется во франшизу «Голодных игр»
Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану
Ветеринар рассказал, какие новогодние атрибуты опасны для животных
Волочкова выступила за естественную красоту зрелых женщин
К обвиняемым в покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей
На «Госуслугах» появился сервис для беременных
Российский космонавт удивил признанием о тоске по «третьему небу» на МКС
В Госдуме ответили, как не допустить нападения НАТО на Калининград
Европу потрясла еще одна кража из музея
Международная федерация хоккея с мячом почтила память Скрынника
В ГД назвали несправедливостью размер квоты для российских лыжников
Жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире
Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды
Инвалидность, операция, скандал из-за Ковальчук: куда пропал певец Чумаков
В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек
Россиянам озвучили допустимую норму вина
Россиянин угодил в больницу после попытки забраться на елку
Тарасова оценила шансы Аделии Петросян на олимпийское золото
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.