«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский

Подследственный украинский олигарх Игорь Коломойский после своего обещания сделать «громкое заявление», никак не может добраться до «трибуны» в зале суда. В одном случае сломалась машина конвоиров. В другой день заседания заболел судья. Аналитики сходятся во мнении, что компромат Коломойского затрагивает Владимира Зеленского, потому олигарху и чинят препятствия. Какие тайны хранит бывший наперсник президента Украины, читайте в материале NEWS.ru.

Что заявлял Коломойский о коррупционном «деле Миндича»

В скором времени Зеленский исчезнет, заявил в суде в середине ноября украинский бизнесмен Игорь Коломойский, назвав его «генералиссимусом Наполеоном IV». Это высказывание было отсылкой на актерскую роль будущего президента Украины в комедийной кинокартине «Ржевский против Наполеона», где Зеленский играл французского императора.

Ранее Коломойский дал понять, что за коррупционным скандалом в «Энергоатоме» стоит более высокая фигура, чем Тимур Миндич, которого называют «кошельком Зеленского». По словам олигарха, Миндич не мог сам организовать преступную схему с хищением $100 млн в сфере энергетики страны, поскольку он — «идиот».

Тогда же экс-депутат Верховной рады Олег Царев высказывал предположение, что именно Коломойский может стоять за раскруткой этого коррупционного скандала, поскольку его показания могли лечь в основу уголовного дела.

Что связывает Коломойского и Зеленского

Коломойский, будучи владельцем телеканала «1+1», на котором выходили шоу «95 квартала», тесно сотрудничал с Зеленским, указал политолог Владимир Скачко. По его словам, в 2018–2019 годах олигарху понадобилось оказать давление на тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

«Он решил найти „спойлера“ — человека, который мог бы оттянуть часть электората у Порошенко, сделав его победу на выборах менее убедительной. Для этого был запущен сериал „Слуга народа“, — пояснил собеседник NEWS.ru. — По слухам, Коломойский задолжал Зеленскому около $20 млн за его проекты и работу. Была достигнута договоренность: популярный Голобородько (персонаж Зеленского) идет на выборы в качестве спойлера, а Зеленскому возвращают долги. Однако этот план не учел всенародную ненависть к Порошенко, что привело к феномену Зеленского — 73% голосов на выборах. Неожиданно для всех, Коломойский стал „президентским кукловодом“ для Зеленского».

Как Зеленский предал Коломойского

Если вспомнить первые месяцы пребывания Зеленского у власти, то Коломойский реально управлял значительной частью политических и экономических процессов, рассказал бывший депутат Рады Владимир Олейник. Он напомнил, что бизнесмен часто давал интервью, утверждая, что правительство и Зеленский предпринимают шаги, которые он диктует, поэтому к нему стремились попасть на прием.

«Коломойский имел прямое отношение к тому, что Зеленский получил монополию на власть, — заявил экс-парламентарий в беседе с NEWS.ru. — „Слуга народа“ — это политический проект, где депутаты, прошедшие в парламент, по сути, сформировали монобольшинство, и другие политические союзники уже не были нужны. А потом, если говорить образно, олигарх стал суррогатным политическим отцом Зеленского. Когда команда укрепила свои позиции, пришел более агрессивный и менее преданный Коломойскому Андрей Ермак. Он сказал: „Зачем нам Коломойский? Нам нужны новые олигархи. Всех старых забыли, давайте начинать свою историю“. Вот тогда они начали наступление на интересы бывшего союзника».

В сентябре 2023 года Шевченковский суд Киева отправил олигарха под стражу. Служба безопасности Украины подозревала его в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным способом. По данным следствия, в течение семи лет олигарх отмыл и вывел за границу более 500 млн гривен. В СБУ считают, что для этого он использовал инфраструктуру подконтрольных банков.

На мере пресечения в виде заключения под стражу настаивала сторона обвинения. Дата судебного заседания была приурочена к визиту Зеленского в США. Возможно, таким образом глава государства рассчитывал продемонстрировать Вашингтону, что ведет борьбу с коррупцией.

Что Коломойский может рассказать о Зеленском

Олейник уверен, Коломойский, находясь под арестом, посылает сигнал Зеленскому: «Давай разговаривать, иначе я расскажу все». По мнению экс-нардепа, откровения олигарха могут «потопить» Зеленского.

«В 2020 году Зеленский, во время визита в Великобританию, тайно посетил британскую разведку MI6. Сей факт он скрыл, а когда журналисты подняли этот вопрос, дал неубедительное объяснение. По общему правилу, президенты не посещают чужие разведслужбы, так как это небезопасно. Зеленский же туда пришел, и, вероятно, там были сделаны записи. Журналисты опубликовали документы, согласно которым он был замешан в хищении $41 млн еще в 2016 году. Его фирма использовалась для вывода Коломойским $5 млрд. Понятно, что Зеленский зашел туда как президент, а вышел уже как „резидент“. После этого его охранял британский спецназ. Этот эпизод также может стать „открытием“», — объяснил Олейник.

