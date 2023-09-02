Стало известно, какая мера пресечения ждет Коломойского «Страна.ua»: Коломойского могут арестовать или назначить ему залог в $16 тысяч

Фото: t.me/SBUkr

Обвинение потребует в суде назначить украинскому олигарху Игорю Коломойскому в качестве меры пресечения содержание под стражей или залог в размере $16 тысяч, сообщает издание «Страна.ua». Бизнесмена подозревают в мошенничестве и легализации имущества. Заседание начнется в 19:00.

Сумма залога до 600 млн гривен, — сказал собеседник издания.

Сегодня СБУ и БЭБ вручили Коломойскому подозрение. Это произошло в особняке олигарха в Никольском в Днепропетровской области.

Один из собеседников «Страны» предположил, что дата была выбрана неслучайно — предъявление обвинения совпало с подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в США. По словам источника, таким жестом украинский лидер хочет показать, что именно он возглавляет борьбу с коррупцией, и рассчитывает, что народ это оценит.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что за уголовным делом против Коломойского стоит президент Украины. Он указал, что в стране сейчас идет «внутриклановая разборка» и ведется борьба с коррупцией, из-за чего предприниматель оказался в центре событий. По словам сенатора, в преддверии выборов Киеву надо якобы бороться с коррупцией и наказывать людей, которые ненавидимы на Украине.

Коломойский подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным СБУ, предприниматель переводил средства на зарубежные счета. О каких суммах идет речь, сможет ли Коломойский избежать тюрьмы и при чем тут президент Украины Владимир Зеленский — в материале NEWS.ru.