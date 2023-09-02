В Совфеде раскрыли, кто стоит за уголовным делом против Коломойского Цеков: за уголовным делом против Коломойского стоит Заленский

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что за уголовным делом против бизнесмена Игоря Коломойского стоит президент Украины Владимир Зеленский. В разговоре с NEWS.ru он указал, что в стране сейчас идет «внутриклановая разборка» и ведется борьба с коррупцией, из-за чего предприниматель оказался в центре событий.

Зеленский и нашел коррупционера, который всегда был коррупционером. Но сейчас Коломойскому устроят публичную порку, — заявил Цеков.

Он добавил, что и 10 лет назад на Украине знали, что на Коломойском «клейма негде ставить» и кем он является с точки зрения соблюдения законодательства в финансовой сфере.

Да, Коломойский и Зеленский были друзьями. Да, Коломойский оказал серьезное влияние на избрание Зеленского президентом Украины. Но сегодня ситуация на Украине плохая, надо как-то поправлять падающий рейтинг руководителя Украины, радужных настроений конца 2022 года уже нет, а к возможным выборам главы Украины готовиться надо, хотя Зеленский говорит, что никаких выборов: ни президентских, ни парламентских в условиях военного времени не будет, — объяснил сенатор.

По его словам, в предверии выборов Киеву надо якобы бороться с коррупцией и наказывать людей, которые ненавидимы на Украине.

При этом Цеков считает, что уголовное дело в отношении Коломойского не поможет искоренить коррупцию в республике. По мнению сенатора, воровство является смыслом жизни для элиты данного государства.