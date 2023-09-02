Сенатор раскрыл, искоренит ли дело Коломойского коррупцию на Украине Сенатор Цеков: дело Коломойского не поможет искоренить коррупцию на Украине

Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Игорь Коломойский

Уголовное дело в отношении бизнесмена Игоря Коломойского не поможет искоренить коррупцию на Украине, таким мнением с NEWS.ru поделился член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Сенатор уверен, что воровство является смыслом жизни для элиты данного государства.

Коломойский получает по заслугам. Но Украина здоровее от этого не станет. Фактически, там вся элита преступная. Это аморальное государство. Люди, приходящие на Украине к власти, понимают, что государство аморальное, работать на него не желают, занимаются воровством. Это смысл жизни украинских чиновников, хотя прикрываются патриотическими лозунгами, — считает Цеков.

2 сентября стало известно, что СБУ предъявила Коломойскому обвинение по двум уголовным статьям. Он подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

В феврале СБУ провела обыски в доме Коломойского. Украинские СМИ писали, что олигарх стал фигурантом дела о расследовании махинаций в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Речь шла о растрате нефтепродуктов на 40 млрд и уклонении от уплаты таможенных платежей.

В ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины национализировала «Укрнафту» и «Укртатнафту». По данным СМИ, в «Укрнафте» Коломойскму принадлежало около 42% акций, контрольным пакетом владел «Нафтогаз» (50% плюс одна акция). В «Укртатнафте» Коломойскому и миллиардеру Геннадию Боголюбову принадлежало около 60% акций, остальные принадлежали «Нафтогазу».

Также в ноябре 2022 года Вахитовский суд Казани заочно арестовал Коломойского и Боголюбова по обвинению в хищении более 800 тысяч тонн нефти у «Татнефти». Общая сумма ущерба оценивалась более чем в $400 млн.