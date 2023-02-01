СБУ проводит обыски у главного спонсора Зеленского СБУ проводит обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского

Фото: СБУ

СБУ проводит обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского, которого часто называют одним из главных спонсоров президента страны Владимира Зеленского, передает «Страна.ua». Обыски могут проходить в рамках уголовного дела о махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».

По информации издания, речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

В ноябре прошлого года украинские власти решили национализировать компании «Укрнафта» и «Укртатнафта», в которых Коломойский владел основными пакетами акций. Принудительное отчуждение акций предприятий в пользу государства произошло 6 ноября. Решение приняли представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В декабре 2022 года стало известно, что Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes. Издание оценило его активы в $850 млн. До этого состояние бизнесмена оценивали в $1,8 млрд, он занимал четвертое место в списке богатейших украинцев. Кроме того, по информации Forbes, часть дохода была утрачена в результате повреждения Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.