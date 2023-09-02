СБУ предъявила обвинение Коломойскому в мошенничестве и отмывании денег

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Служба безопасности Украины предъявила олигарху Игорю Коломойскому обвинение по двум уголовным статьям, сообщается в Telegram-канале СБУ. Коломойский подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Установлено, что в течение 2013–2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений, — говорится в сообщении СБУ.

В феврале СБУ провела обыски в доме Коломойского. Украинские СМИ писали, что олигарх стал фигурантом дела о расследовании махинаций в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Речь шла о растрате нефтепродуктов на 40 млрд и уклонении от уплаты таможенных платежей.

В ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины национализировала «Укрнафту» и «Укртатнафту». По данным СМИ, в «Укрнафте» Коломойскму принадлежало около 42% акций, контрольным пакетом владел «Нафтогаз» (50% плюс одна акция). В «Укртатнафте» Коломойскому и миллиардеру Геннадию Боголюбову принадлежало около 60% акций, остальные принадлежали «Нафтогазу».

Также в ноябре 2022 года Вахитовский суд Казани заочно арестовал Коломойского и Боголюбова по обвинению в хищении более 800 тысяч тонн нефти у «Татнефти». Общая сумма ущерба оценивалась более чем в $400 млн.