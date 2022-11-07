СМИ: Киев национализирует «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич»

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Украинские власти решили национализировать компании «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич» и «АвтоКрАЗ», сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники. Принудительное отчуждение предприятий в пользу государства произошло 6 ноября. Решение приняли представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), уточняет издание.

В источнике уточнили, что компаниям предпринимателя Игоря Коломойского в «Укрнафте» принадлежит около 42% акций. При этом Киеву в лице НАК «Нефтегаз» к этому принадлежат 50% плюс 1 акция. Остальными долями владеют миноритарные акционеры.

Издание отмечает, что Коломойский совместно с партнером — миллиардером Геннадием Боголюбовым владеет около 60% акций в «Укртатнафте». Остальные акции принадлежат «Нафтогазу». Ключевой актив «Укртатнафты» — Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который прекратил работу в мае.

До недавнего времени владельцем «Мотор Сич» был Вячеслав Богуслаев, продавший в 2017 году 56% акций фирмы китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. После того, как в работе предприятия нашли нарушения, операции с акциями компании заблокировали, а впоследствии — арестовали. В октябре Богуслаев был арестован и обвинен в госизмене.

Компания «АвтоКрАЗ» является частью группы коммерческого банка «Финансы и кредит» беглого олигарха Константина Жеваго. Завод занимается производством большегрузных автомобилей.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала имущество главы предприятия «Мотор Cич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности завода Олега Дзюбы стоимостью около $27 млн, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, Богуслаев также являлся акционером ПАО «Мотор Банк», которому принадлежит 100% корпоративных прав финорганизации.