В Казани заочно арестовали двух украинских олигархов Вахитовский суд Казани заочно арестовал украинских миллиардеров Коломойского и Боголюбова

Фото: Сазончик Константин/ТАСС

Игорь Коломойский

Вахитовский суд Казани заочно арестовал двух украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по обвинению в хищении более 800 тысяч тонн нефти, передает ТАСС. Отмечается, что общая сумма украденного составляет более $400 млн.

В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского И. В., 1963 года рождения, и Боголюбова Г. Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ, — сообщили в пресс-службе суда.

Согласно предъявленному обвинению с декабря 2006 года по октябрь 2007 года Коломойский и Боголюбов, а также Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более $400 млн, поставленную ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта» в Полтавской области Украины.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может лишить гражданства некоторых лиц, в том числе и Коломойского. Советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где в его отношении введены рестрикции и проходит расследование.

США ввели в отношении Коломойского и его семьи санкции после обвинений в коррупции. В Штатах считают коррупционной работу ПриватБанка, основателем которого является олигарх. Кроме того, в Минюсте США потребовали от суда конфисковать три здания в США, которые принадлежат Коломойскому.