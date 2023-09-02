За что опять хотят посадить Коломойского: о какой сумме речь, кто приказал СБУ заподозрила Игоря Коломойского в мошенничестве на 500 млн гривен

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила бизнесмену Игорю Коломойскому обвинение по двум уголовным статьям, сообщается в Telegram-канале СБУ. Коломойский подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным ведомства, предприниматель переводил средства на зарубежные счета. О каких суммах идет речь, сможет ли Коломойский избежать тюрьмы, и при чем тут президент Украины Владимир Зеленский — в материале NEWS.ru.

Когда СБУ заинтересовалась деятельностью Коломойского

СБУ заинтересовалась активами Коломойского в феврале 2023-го, объявив о раскрытии схемы хищений на 40 млрд грн (свыше $1,08 млрд) бывшим руководством «Укрнафты» и «Укртатнафты»,в том числе и бизнесменом.

Тогда в СБУ отметили, что следствие задокументировало 10 эпизодов преступной деятельности: «вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов».



Кроме того, еще в ноябре 2022 Коломойского по делу «Укртатнафты» заочно арестовал российский суд в Казани. Его, а также его партнера Геннадия Боголюбова в РФ обвиняют в организации преступного сообщества и присвоении 800 тыс. т нефти на $400 млн.

Тогда же, в ноябре 2022-го, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины национализировала «Укрнафту» и «Укртатнафту». По данным СМИ, в «Укрнафте» Коломойскму принадлежало около 42% акций, контрольным пакетом владел «Нафтогаз» (50% плюс одна акция). В «Укртатнафте» Коломойскому и миллиардеру Геннадию Боголюбову принадлежало около 60% акций, остальные принадлежали «Нафтогазу».

В чем СБУ заподозрила Коломойского на этот раз

СБУ предъявила Коломойскому обвинение по двум уголовным статьям, сообщается в Telegram-канале службы. Он подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму свыше 500 млн гривен (примерно 1,3 млрд рублей).

«Установлено, что в течение 2013–2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», — говорится в сообщении СБУ.

Ведомство подчеркнуло, что Коломойского подозревают в совершении преступления по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

В СБУ не уточнили, по каким пунктам указанных статей объявили подозрение. Максимальное наказание по каждой из них — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Говорит ли дело Коломойского о борьбе с коррупцией на Украине

Уголовное дело в отношении Коломойского не поможет искоренить коррупцию на Украине, таким мнением с NEWS.ru поделился член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Сенатор уверен, что воровство является смыслом жизни для элиты данного государства.

«Коломойский получает по заслугам. Но Украина здоровее от этого не станет. Фактически, там вся элита преступная. Это аморальное государство. Люди, приходящие на Украине к власти, понимают, что государство аморальное, работать на него не желают, занимаются воровством. Это смысл жизни украинских чиновников, хотя прикрываются патриотическими лозунгами», — считает Цеков.

Какова роль Зеленского в уголовном преследовании Коломойского

СБУ предъявила обвинение Коломойскому в мошенничестве и отмывании денег прямо перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, где он собирается выступить в ООН, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, дело против Коломойского может быть связано с исчерпанием западных средств для Киева, в связи с чем Зеленский мог решить завладеть его активами.

«Интересно, что вспомнили о Коломойском аккурат перед визитом Зеленского в США, где он собирается выступить в ООН. Коломойский и там наследил, против него введены персональные санкции, а правоохранительные органы Соединенных Штатов объявили в розыск. Так что это может быть и своеобразный подарок американским кураторам, как знак: посмотрите, я готов вам пожертвовать и самого «жирного» своего спонсора, лишь бы вы сами не выходили из клуба кредиторов Украины», — предположил Журавлев.

По словам депутата, Коломойскому припомнили дело, по которому его уже привлекали перед самым началом специальной военной операции.

«Украинский президентский офис тогда всех крупных бизнесменов страны старался посадить на крючок, чтобы иметь доступ к их капиталам», — отметил парламентарий.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков также считает, что за уголовным делом против Коломойского стоит Зеленский. В разговоре с NEWS.ru Цеков указал, что в стране сейчас идет «внутриклановая разборка» и ведется борьба с коррупцией, из-за чего предприниматель оказался в центре событий.

«Зеленский и нашел коррупционера, который всегда был коррупционером. Но сейчас Коломойскому устроят публичную порку», — заявил Цеков.

Он добавил, что и 10 лет назад на Украине знали, что на Коломойском «клейма негде ставить», и кем он является с точки зрения соблюдения законодательства в финансовой сфере.

«Да, Коломойский и Зеленский были друзьями. Да, Коломойский оказал серьезное влияние на избрание Зеленского президентом Украины. Но сегодня ситуация на Украине плохая, надо как-то поправлять падающий рейтинг руководителя Украины, радужных настроений конца 2022 года уже нет, а к возможным выборам главы Украины готовиться надо, хотя Зеленский говорит, что никаких выборов: ни президентских, ни парламентских в условиях военного времени не будет», — объяснил сенатор.

По его словам, в преддверии выборов Киеву надо якобы бороться с коррупцией и наказывать людей, которые ненавидимы на Украине.

Фото: Zuma\TASS Игорь Коломойский

Сможет ли Коломойский избежать тюрьмы

Попытки привлечь Коломойского к уголовной ответственности, скорее всего, окажутся тщетными, отметил в беседе с NEWS.ru Цеков. Сенатор не исключил, что предприниматель откупится от силовиков.

«Коломойский — ушлый. Возможно, что он и в этот раз откупится: заплатит окружению Зеленского отступные. Странно, что ему предъявили 500 млн гривен, а не 500 млрд гривен. 500 млн для него — смешная сумма. Думаю, 500 млн он как раз и может отдать, чтобы от него отцепились», — считает Цеков.

По его словам, Коломойский попробует договориться с сотрудниками СБУ, судьями и прокурорами, а последние, в свою очередь, признают его невиновным.

«Даже если это прямое указание Зеленского, все хотят заработать: СБУшники, прокуроры, судьи. Они нарисуют, что Коломойский не виноват, он им заплатит прилично, на этом все закончится», — подчеркнул Цеков.

Как обстоят дела с коррупцией на Украине на фоне конфликта

Цеков в разговоре с NEWS.ru назвал главным «коррупционером и преступником» Украины ее президента Владимира Зеленского. Сенатор считает, что украинский лидер обогащается на боевых действиях, присваивая западную материальную помощь.

«Главный преступник и коррупционер на Украине — Зеленский. Окончание боевых действий будет означать для него крах, он исчезнет с политической арены очень быстро. Боевые действия для него — возможность зарабатывать деньги, воровать деньги, выделяемые Западом и США. Думаю, что он коррупционер номер один и давно переплюнул Коломойского», — высказался Цеков.

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