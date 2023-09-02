Сенатор назвал главного «преступника и коррупционера» Украины Сенатор Цеков: главным коррупционером Украины является президент Зеленский

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Владимир Зеленский

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru назвал главным «коррупционером и преступником» Украины ее президента Владимира Зеленского. Сенатор считает, что украинский лидер обогащается на боевых действиях, присваивая западную материальную помощь.

Главный преступник и коррупционер на Украине — Зеленский. Окончание боевых действий будет означать для него крах, он исчезнет с политической арены очень быстро. Боевые действия для него — возможность зарабатывать деньги, воровать деньги, выделяемые Западом и США. Думаю, что он коррупционер номер один и давно переплюнул Коломойского, — высказался Цеков.

По его мнению, уголовное дело в отношении Коломойского не поможет искоренить коррупцию на Украине. Сенатор уверен, что воровство является смыслом жизни для элиты данного государства.

Ранее СБУ предъявила Коломойскому обвинения по двумя уголовным статьям. По версии украинского следствия, в период с 2013 по 2020 год Коломойский «отмыл» более 500 млн гривен путем их вывода за границу, используя для этого инфраструктуру подконтрольных ему банков.

В феврале СБУ провела обыски в доме Коломойского. Украинские СМИ писали, что олигарх стал фигурантом дела о расследовании махинаций в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Речь шла о растрате нефтепродуктов на 40 млрд и уклонении от уплаты таможенных платежей.