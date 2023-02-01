На Украине вскрыли схему хищений на миллиард долларов СБУ разоблачила масштабные схемы хищений на $1 млрд в «Укрнафте» и «Укртатнафте»

Фото: SBU/t.me

СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищений на $1 млрд (40 миллиардов гривен) в «Укрнафте» и «Укртатнафте», говорится в сообщении ведомства. Установлено, что незаконные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. Топ-менеджерам «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

В рамках делопроизводства документируются 10 эпизодов преступной деятельности. По данным следствия, подобная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

Ранее Государственное бюро расследований Украины провело обыск у бывшего министра внутренних дел страны Арсена Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах, произошедшего 18 января. Среди жертв авиакатастрофы были министр внутренних дел страны Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Следственные действия обусловлены тем, что вертолет был приобретен МВД Украины в тот период, когда Аваков занимал пост главы ведомства.

Также сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у олигарха Игоря Коломойского, считающегося одним из главных спонсоров украинского лидера Владимира Зеленского. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».