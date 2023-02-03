Бывший главбух «Укртатнафты» попалась на воровстве более $1 млрд СБУ обвинила бывшего главбуха «Укртатнафты» в воровстве более $1 млрд

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Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила бывшего главного бухгалтера компании «Укртатнафта» в присвоении 40 млрд гривен ($1,08 млрд), о чем сообщила в Telegram. Женщина скрывалась от спецслужб в Ужгородском районе Закарпатья, однако ее удалось найти и задержать.

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». Речь идет о главном бухгалтере «Укртатнафты» – она скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья, но сотрудники спецслужбы установили ее местонахождение, — говорится в сообщении СБУ.

Также спецслужбы установили, что руководство «Укртатнафты» не уплачивало акцизный налог за производство и реализацию топлива через сеть автозаправочных станций. Задолженность по неуплате налогов составила 605 млн гривен ($16,4 млн).

Ранее СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищений на $1 млрд (40 миллиардов гривен) в «Укрнафте» и «Укртатнафте». Установлено, что незаконные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. Топ-менеджерам «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

До этого Государственное бюро расследований Украины провело обыск у бывшего министра внутренних дел страны Арсена Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах, произошедшего 18 января. Среди жертв авиакатастрофы были министр внутренних дел страны Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Следственные действия обусловлены тем, что вертолет был приобретен МВД Украины в тот период, когда Аваков занимал пост главы ведомства.

Также сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у олигарха Игоря Коломойского, считающегося одним из главных спонсоров украинского лидера Владимира Зеленского. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».