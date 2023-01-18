В Киеве подтвердили гибель министра МВД, его зама и госсекретаря в Броварах

Фото: Министерство внутренних дел Украины

Денис Монастырский

Председатель Комитета по вопросам здоровья нации Верховной рады Украины Михаил Радуцкий подтвердил гибель министра МВД Дениса Монастырского, его зама Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича в авиакатастрофе в Броварах. Он выразил соболезнования семьям и близким жертвам трагедии.

Сегодня утром произошла трагедия. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 18 человек <...> Среди погибших-руководство Министерства внутренних дел: Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, статс-секретарь Министерства внутренних дел Юрий Лубкович, — говорится в сообщении пресс-службы Верховной рады Украины.

Как заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, о причинах инцидента говорить рано. По его словам, расследование авиакатастрофы займет минимум несколько недель. Игнат отметил, что упавший вертолет Super Puma был получен от Франции и предназначался именно для ГСЧС и МВД.

Жители города Бровары сняли на видео первые минуты после крушения вертолета рядом со зданием детского сада. Блогер Анатолий Шарий сообщил в Telegram-канале, что на момент падения учреждение приняло четырех детей. Известно, что результате ЧП пострадали 29, в том числе 15 детей.