У экс-главы МВД Украины Авакова провели обыск

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Арсен Аваков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыск у бывшего министра внутренних дел страны Арсена Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канал. Следственное действие обусловлено тем, что разбившийся вертолет был приобретен МВД Украины, когда Аваков занимал пост главы ведомства.

Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию, — рассказал экс-министр изданию.

Вертолет Eurocopter EC225 Super Puma разбился в городе Бровары Киевской области 18 января. Воздушное судно рухнуло неподалеку от детского сада. Погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Среди жертв катастрофы были глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Пострадали 25 человек, включая 11 детей.

В ведомстве заявили, что причиной крушения стала ошибка пилота. До этого выдвигались различные версии, в числе которых, техническая неисправность воздушного судна, диверсия и срабатывание системы ПВО.