В Совфеде объяснили тщетность попыток привлечь Коломойского за коррупцию Сенатор Цеков: Коломойский может откупиться от уголовного дела за 500 млн гривен

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Попытки привлечь бизнесмена Игоря Коломойского к уголовной ответственности, скорее всего, окажутся тщетными, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Он не исключил, что предприниматель откупится от силовиков.

Коломойский — ушлый. Возможно, что он и в этот раз откупится: заплатит окружению Зеленского отступные. Странно, что ему предъявили 500 млн гривен, а не 500 млрд гривен. 500 млн для него — смешная сумма. Думаю, 500 млн он как раз и может отдать, чтобы от него отцепились, — отметил Цеков.

По его словам, Коломойский попробует договориться с сотрудниками СБУ, судьями и прокурорами, а последние, в свою очередь, признают его невиновным.