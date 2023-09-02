В ГД раскрыли, кому Зеленский «подарит» уголовное дело Коломойского Депутат ГД Журавлев назвал дело против Коломойского подарком Зеленского США

Фото: t.me/SBUkr

СБУ предъявила обвинение олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и отмывании денег прямо перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, где он собирается выступить в ООН, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, дело против Коломойского может быть связано с исчерпанием западных средств для Киева, в связи с чем Зеленский мог решить завладеть его активами.

Интересно, что вспомнили о Коломойском аккурат перед визитом Зеленского в США, где он собирается выступить в ООН. Коломойский и там наследил, против него введены персональные санкции, а правоохранительные органы Соединенных Штатов объявили в розыск. Так что это может быть и своеобразный подарок американским кураторам, как знак: посмотрите, я готов вам пожертвовать и самого «жирного» своего спонсора, лишь бы вы сами не выходили из клуба кредиторов Украины, — предположил Журавлев.

По словам депутата, Коломойскому припомнили дело, по которому его уже привлекали перед самым началом специальной военной операции.

Украинский президентский офис тогда всех крупных бизнесменов страны старался посадить на крючок, чтобы иметь доступ к их капиталам, — отметил парламентарий.

Ранее СБУ предъявила Коломойскому обвинения по двумя уголовным статьям. По версии украинского следствия, в период с 2013 по 2020 год Коломойский «отмыл» более 500 млн гривен путем их вывода за границу, используя для этого инфраструктуру подконтрольных ему банков.