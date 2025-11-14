Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экс-депутат Рады рассказал, кто стоит за коррупционным скандалом на Украине

Экс-депутат Рады Царев: Коломойский стоит за коррупционным скандалом на Украине

Игорь Коломойский Игорь Коломойский Фото: STR/EPA/TASS
Олигарх Игорь Коломойский стоит за коррупционным скандалом на Украине, заявил RT бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Сейчас олигарх находится в СИЗО.

Я хочу сказать, что показания Коломойского не просто легли в канву нынешнего расследования. Как раз Коломойский и [Геннадий] Боголюбов (украинский предприниматель. — NEWS.ru) стоят за этим скандалом, они его модерируют и оплачивают, — рассказал Царев.

Бывший депутат подчеркнул, что Коломойский несколько раз возвращался с допросов в хорошем настроении. По словам Царева, предприниматель звонил знакомым и рассказывал, что «Зеленскому скоро конец».

Ранее Царев рассказал, что в случае допроса в рамках расследования коррупционного скандала бизнесмен Тимур Миндич может дать показания против Зеленского. По его мнению, ближайшее окружение украинского политика не станет скрывать правду.

Украина
коррупция
допросы
Владимир Зеленский
