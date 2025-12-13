ЕС нашел лазейку, чтобы украсть активы РФ: что Москва реквизирует в ответ

Евросоюз утвердил юридический механизм, на основании которого можно будет заморозить активы РФ. Новая схема предоставляет ЕК чрезвычайные полномочия для бессрочного удержания около 210 млрд евро, принадлежащих России. Нововведение также фактически лишает страны, выступающие против ужесточения антироссийских санкций, возможности использовать право вето на их регулярное продление. Чем ответит Москва и сможет ли вернуть замороженные активы, читайте в материале NEWS.ru.

Какое основание для изъятия российских активов нашли в ЕС

ЕС выработал и утвердил механизм бессрочного замораживания российских госактивов до выплаты РФ репараций Украине. Накануне послы европейских стран начали письменную процедуру «долгосрочного замораживания» российских активов на основании статьи 122 [договора о ЕС, который предусматривает принятие решений в экстренных обстоятельствах по принципу большинства]», сообщили ТАСС в Совете ЕС. Отмечается, что блокировка средств РФ осуществляется раз в полгода.

После начала спецоперации Евросоюз заблокировал около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро находится в ЕС, преимущественно на счетах Euroclear в Бельгии. Еврокомиссия добивается согласия Брюсселя на использование этих активов в качестве репарационного кредита. Подразумевается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия выплатит ей материальный ущерб.

«Решение ЕС о бессрочном замораживании российских активов до выплаты репараций означает отсутствие обязательства по их возврату в случае снятия или смягчения антироссийских санкций. На сегодняшний день режим заморозки российских суверенных активов в Euroclear напрямую связан с санкциями. Если санкции будут сняты — например, Совет ЕС не проголосует за их продление, — то эти активы необходимо будет вернуть российской стороне», — рассказал NEWS.ru замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Таким образом, считает он, это решение выводит российские активы из-под действия санкционного режима ЕС и устанавливает новый правовой режим заморозки, увязанный не с санкциями, а с требованием выплаты репараций от России Украине.

По его словам, ЕС принял это решение по двум причинам. «Во-первых, чтобы добиться места за столом переговоров и продемонстрировать наличие „козыря“ в виде этих активов. Во-вторых, это необходимо для продвижения в вопросе конфискации данных активов и их использования для предоставления репарационного кредита Украине», — добавил Суслов.

Как в Бельгии относятся к требованиям Еврокомиссии по российским активам

11 декабря глава депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что использование финансовой инфраструктуры в качестве оружия поставит под сомнение надежность рынков ЕС.

Еще жестче высказался премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который указал, что многие страны Евросоюза не поддерживают планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для Украины, и назвал такие предложения воровством. Он не исключил возможность судебных разбирательств.

Однако 12 декабря Бельгия все-таки признала, что замороженные в Европе российские активы будут «в какой-то момент» использованы для финансирования Украины. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов королевства Винсент Ван Петегем.

Давление ЕК на Бельгию «достигает определенного эффекта», указал Суслов. «Брюссель опасается подвергнуться незаконным, но действенным санкциям со стороны Европейской комиссии, международной изоляции и оказаться в положении Венгрии Виктора Орбана. В результате риторика смещается: Бельгия уже не выражает однозначного отказа, а предлагает распределить ответственность. Германия, в свою очередь, выступила за такое распределение ответственности между странами ЕС. Таким образом, за последние несколько дней вероятность принятия решения о конфискации российских суверенных активов в Европейском союзе значительно возросла», — отметил эксперт.

Как Москва отреагировала на попытки конфискации активов

27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готовит пакет ответных действий на случай конфискации Евросоюзом российских активов. Глава государства также подчеркнул, что подобное изъятие будет представлять собой воровство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российские власти разрабатывают ответные меры на возможное хищение замороженных активов РФ в Европе. В случае такого шага со стороны ЕС ответ будет жестким, подчеркнула она.

Центробанк России заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском в отношении депозитария Euroclear, передает пресс-служба регулятора. Поводом стали нанесенные Центробанку убытки. Сумма требований не раскрывалась.

«Далее возможны иски в международные суды. Что касается иска в Московский арбитражный суд, то ЕС одновременно рассматривает законодательство, запрещающее имплементацию решений российских судов на своей территории. Однако даже вердикт московского арбитража подорвет репутацию Euroclear. Тем более иски России в международные суды и арбитражи также нанесут удар по репутации Европейского союза как надежного депозитария, равно как и Euroclear», — подчеркнул Суслов.

Как ответит Россия на конфискацию активов

В качестве ответных мер на действия ЕС будут симметрично бессрочно заморожены западные активы, предупредил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он напомнил, что пока они заморожены в РФ без указания сроков.

«Возражения против этого, как формально-юридические, так и содержательные, много раз озвучивались прозападной, либеральной частью отечественной бюрократии. Но преодолеть их можно — и, надеюсь, их преодолеют», — сказал парламентарий NEWS.ru. По его мнению, действительно болезненной для Запада ответной мерой могла бы стать отмена в РФ интеллектуальной собственности «стран-воров».

Россия продолжит подавать иски в различные международные суды, уверен Суслов. По его мнению, даже иск Центробанка в Московский арбитражный суд может усилить сопротивление конфискации российских активов со стороны руководства Euroclear и правительства Бельгии.

«Иски, которые Россия уже начала подавать и продолжит, будут расшатывать единство в Европейском союзе. Такого единства уже нет: против конфискации российских активов выступают Бельгия, Венгрия и Словакия. Кроме того, Евросоюз не получил поддержки по этому вопросу со стороны США и Японии», — напомнил он.

Судьба российских замороженных резервов, безусловно, является ключевым моментом в любых будущих переговорах по Украине, считает политолог-экономист Александр Разуваев.

«Мое убеждение, что по окончании конфликта деньги будут возвращены. Сейчас мы будем продолжать судебные процессы, но как только ситуация с Украиной разрешится, суды, возможно, примут решение о возврате нам средств или других активов», — заявил аналитик NEWS.ru.

