Захарова предупредила ЕС о последствиях конфискации российских активов

Российские власти разрабатывают ответные меры на возможное хищение замороженных активов РФ в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В случае такого шага со стороны ЕС ответ будет жестким, подчеркнула она.

[Ответные действия будут] жесткие. Могу еще раз сказать, что меры противодействия разрабатываются нашим правительством, — сказала представитель МИД.

Ранее появилась информация, что послы европейских стран начали письменную процедуру «долгосрочного замораживания» российских активов. Они основываются на статью 122 Договора о ЕС. Блокировка средств РФ осуществляется раз в полгода.

До этого представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что активы России нужно изъять из-за «сложной экономической ситуации» в европейских странах. Он пояснил, что украинский конфликт навредил государствам континента.

Тем временем стало известно, что Совет Евросоюза согласовал выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €2,3 млрд (210 млрд рублей). Еврочиновники уточнили, что деньги «скоро поступят».