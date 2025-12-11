«Забил на кураторов». Зеленского сливают и Трамп, и Байден: что с ним будет

«Забил на кураторов». Зеленского сливают и Трамп, и Байден: что с ним будет

Главный рупор Демократической партии США газета The New York Times (NYT) выпустила разгромную статью о коррупции на Украине. Издание прямо обвинило президента страны Владимира Зеленского в создании коррупционной машины и разграблении западной финансовой помощи. Такой материал впервые появился во влиятельном антитрампистском СМИ, отстаивающем интересы демократического избирателя США. Почему это произошло и что означает для Зеленского — в материале NEWS.ru.

Что написала The New York Times о коррупции на Украине

В NYT вышла статья, в которой нет ни одного доброго слова о Зеленском и Украине. Основной упор сделан на описании нехитрой, но эффективной схемы воровства президентом Украины и его окружением денег, выделяемых США и странами Европы на нужды национальной энергетической и оборонной отрасли.

Украинские власти блокировали деятельность наблюдательных советов, в которых должны были доминировать представители Запада. Они проталкивали туда некомпетентных чиновников, «перекупали» представителей Польши или блокировали кворум, так что контрольные органы оставались недееспособными.

«Администрация президента Владимира Зеленского заполнила наблюдательные советы лоялистами, оставила места пустыми или вообще не позволила их создать», — отметило издание.

При этом, по данным газеты, представили США и ряда других стран иногда возмущались творящимся произволом, в то время как Евросоюз полностью смирился с коррупцией.

Что теперь думают о Зеленском в Демпартии США

«Еще совсем недавно такая статья в газете-рупоре демократов была бы совсем невозможна», — сказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. Однако он считает, что между республиканскими элитами Трампа и демократами сложился консенсус по поводу того, что Зеленского надо убирать.

«Посмотрите на публикации в западных СМИ. Теперь и в европейских мейнстримовых СМИ стали обличать Зеленского и заговорили о мире», — указал политолог. По его словам, демократы могли договориться с Трампом по Украине взамен на определенные уступки по внутриамериканским вопросам.

Джо Байден, представитель Демократической партии Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Демократы — неглупая партия, неоднократно стоявшая у руля Америки и управлявшая мировым порядком. Для них фигура Байдена с его электронной подписью и скандалами вокруг сына Хантера представляет серьезную проблему. Поэтому часть демократов осознает необходимость использовать эту ситуацию, чтобы переиграть Трампа и продемонстрировать свою осведомленность», — пояснил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По его мнению, Демпартия готовится к маневру, чтобы «переиграть Трампа» и сделать его «крайним» во всей украинской истории. «Издание The New York Times относится к консервативной части демократического крыла. Очевидно, они попытаются перехватить инициативу. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время, возможно, до Рождества, эта же газета опубликует информацию, утверждающую, что истоки нынешних проблем — как на Украине, так и затрагивающих Америку — лежат в действиях Трампа, а не Байдена», — предупредил Водолацкий.

Какая судьба ожидает Зеленского

По словам Водолацкого, в США осознают: их первоначальный украинский проект выходит из-под контроля. «Чтобы вернуть Зеленского в рамки, Трамп и его команда инициировали обсуждение масштабных хищений так называемой гуманитарной помощи», — пояснил депутат.

Воробьев уверен, что в США принято консенсусное решение отстранить Зеленского от власти. «Все окончательно стало ясно после интервью президента США Дональда Трампа Politico. Американский лидер прямо заявил, что на Украине необходимо провести выборы и режим Зеленского больше не может считаться демократическим», — указал политолог.

По мнению Водолацкого, в таком сценарии для Зеленского просматривается лишь два пути. «Либо он исчезнет из публичного пространства, получив гарантии безопасности, либо его здоровье не выдержит напряжения, что приведет к фатальным последствиям. Третьего варианта, судя по всему, не предусмотрено», — отметил парламентарий.

С ним согласен политолог Юрий Светов. «Вариантов множество: он может бесследно исчезнуть или ему будет предоставлено убежище в какой-либо стране. Прецедентов хватает: например, бывший глава Центральноафриканской империи (Жан-Бедель Бокасса. — NEWS.ru), обвинявшийся даже в людоедстве, нашел приют во Франции, которая в свое время и привела его к власти, и благополучно приобрел там замок. В то же время некоторые просто пропадают без вести», — подытожил Светов.

Читайте также:

Еще один слил Зеленского: Макрон «зажал» деньги для Украины, что случилось

«НАТО — блеф, ЕС — фикция»: конец Украины обернется крахом для всего Запада

Странные иконы, наркотики, вуду: что находят при обысках у украинской элиты