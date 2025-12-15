Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 12:14

Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США

Axios: Харрис может стать кандидатом на выборы президента США 2028 года

Камала Харрис Камала Харрис Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Экс-вице-президент США Камала Харрис предпринимает шаги к новой президентской кампании, сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Демпартии. Ее действия рассматриваются как подготовка к выборам 2028 года.

На прошлой неделе Харрис выступила с речью перед Национальным комитетом Демократической партии в Лос-Анджелесе. Она раскритиковала обе ведущие партии, заявив, что они не оправдали доверия избирателей.

После выступления многие члены комитета выразили желание видеть ее кандидатом в 2028 году. Политик также расширила тур в поддержку своей книги, включив ключевые для праймериз штаты.

Особое внимание она уделяет регионам с высокой долей афроамериканского населения, где сохраняет прочную поддержку. Этот электорат может стать решающим при выборе кандидата от демократов.

Харрис проиграла прошлые выборы действующему президенту США Дональду Трампу, но остается влиятельной фигурой. Ее текущие шаги указывают на намерение снова бороться за Белый дом, заключают авторы.

Ранее Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Инициатива, внесенная демократом Элом Грином, не получила необходимой поддержки.

США
выборы
Камала Харрис
демпартия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько лет грозит убившему родителей из-за кредитов сыну
Озвучена важная характеристика новой американской ракеты Dark Eagle
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.