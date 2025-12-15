Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США Axios: Харрис может стать кандидатом на выборы президента США 2028 года

Экс-вице-президент США Камала Харрис предпринимает шаги к новой президентской кампании, сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Демпартии. Ее действия рассматриваются как подготовка к выборам 2028 года.

На прошлой неделе Харрис выступила с речью перед Национальным комитетом Демократической партии в Лос-Анджелесе. Она раскритиковала обе ведущие партии, заявив, что они не оправдали доверия избирателей.

После выступления многие члены комитета выразили желание видеть ее кандидатом в 2028 году. Политик также расширила тур в поддержку своей книги, включив ключевые для праймериз штаты.

Особое внимание она уделяет регионам с высокой долей афроамериканского населения, где сохраняет прочную поддержку. Этот электорат может стать решающим при выборе кандидата от демократов.

Харрис проиграла прошлые выборы действующему президенту США Дональду Трампу, но остается влиятельной фигурой. Ее текущие шаги указывают на намерение снова бороться за Белый дом, заключают авторы.

Ранее Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Инициатива, внесенная демократом Элом Грином, не получила необходимой поддержки.