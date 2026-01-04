Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 00:35

В Раде допустили одновременное голосование по двум важным вопросам

Арахамия: выборы президента могут провести в один день с референдумом на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в беседе с агентством УНИАН допустил возможность одновременного проведения президентских выборов и общенационального референдума. Речь идет о плебисците по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине.

По словам Арахамии, такой сценарий станет возможным, если будет достигнут проект мирного соглашения, подтвержденный Украиной, Россией, США и ЕС. После публикации документа и его общественного обсуждения в течение двух месяцев гражданам предложат проголосовать сразу по двум вопросам.

Потом в какой-то день приходят люди, приходят на референдум, у них два бюллетеня: один — кто будет следующим президентом, второй — поддерживаете ли вы мирное соглашение, — сказал Арахамия.

Парламентарий отметил, что явка в 50% для легитимности референдума будет труднодостижимой из-за потери территорий и оттока населения. По его мнению, совмещение с выборами может повысить активность избирателей, что сделает такую инициативу более целесообразной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нормативной основы для организации выборов и референдума в условиях текущих боевых действий. По словам главы государства, необходимые законодательные инициативы уже разработаны.

Украина
выборы
референдум
Давид Арахамия
