18 ноября 2025 в 13:39

Трамп предложил проверить уровень интеллекта Байдена и Харрис

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/POOL/Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп во время мероприятия компании McDonald's заявил, что хочет провести IQ-тесты для экс-президента США Джо Байдена и бывшего вице-президента Камалы Харрис. Он задался вопросом, кто из двух политиков может набрать лучший результат. Трансляцию речи Трампа вел YouTube-канал Белого дома.

Просто интересно, я хотел бы провести тест на IQ для Камалы и Байдена, — сказал Трамп.

Ранее Трамп поделился в соцсети Truth Social, что успешно прошел когнитивный тест. Он отметил, что получил от врачей оценку «отлично», и предложил своим политическим оппонентам-демократам пройти аналогичную проверку. Глава государства рассказал, что исследование проходило в военном госпитале в Вашингтоне.

До этого психиатр-нарколог Василий Шуров охарактеризовал Трампа как ярко выраженного нарцисса и эгоцентрика, нуждающегося в постоянном внимании и восхищении. По мнению врача, в поведении главы Белого дома сочетаются противоречивые качества, которые можно сравнить с характеристиками супергероя: безрассудная отвага и определенная доля слабоумия.

