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11 июля 2025 в 11:10

«Слабоумие и отвага»: психиатр оценил наличие признаков супергероя у Трампа

Психиатр Шуров назвал Трампа эгоцентриком, которому необходимо поклонение

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ron Sachs — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обладает ярко выраженными чертами эгоцентрика и нарцисса, которым крайне важно внимание и поклонение окружающих, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. Он отметил, что глава Белого дома окружил себя PR-командой, которая возвеличивает его на ровном месте. При этом врач отметил, что у Трампа есть качества, которые можно сравнить с признаками супергероя — это слабоумие и отвага.

Трамп — эгоцентрик и нарцисс, которому требуется и внимание, и поклонение, и признание его заслуг. Я так понимаю, сейчас он кадровую политику взял в свои руки, такую PR-службу набрал, достаточно бездарную, которая возвеличивает человека на ровном месте. Хотя, с другой стороны, мы помним два настоящих признака супергероя — слабоумие и отвага. Мне кажется, Дональд Трамп это демонстрирует в полном объеме, — высказался Шуров.

Ранее Белый дом опубликовал необычное изображение, на котором Трамп предстал в образе популярного комиксного персонажа Супермена из вселенной DC Comics. Пресс-служба администрации президента США сгенерировала картинку, где американский лидер представлен в характерном для Супермена стиле, включая узнаваемые элементы костюма и атрибутику.

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