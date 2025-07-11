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11 июля 2025 в 10:41

Белый дом показал Трампа в образе супергероя из комиксов

Белый дом представил фото Трампа в образе Супермена

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/Global Look Press

Белый дом опубликовал необычное изображение, на котором президент США Дональд Трамп предстал в образе популярного комиксового персонажа Супермена из вселенной DC Comics. Пресс-служба администрации в соцсети X сгенерировала картинку, где американский лидер представлен в характерном для Супермена стиле, включая узнаваемые элементы костюма и атрибутику.

Символ надежды. «Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», — подписала фото пресс-служба Белого дома.

Ранее президент Соединенных Штатов анонсировал важное заявление относительно России, которое планирует сделать 14 июля. При этом американский лидер не стал раскрывать деталей предстоящего выступления.

В свою очередь генерал-лейтенант Апти Алаудинов раскритиковал политику Трампа в отношении России. Военачальник отметил, что американский президент не стал союзником Москвы, а напротив, активно работает над ослаблением ее международных связей. Алаудинов указал, что администрация США рассматривает БРИКС как ключевую проблему. По его мнению, Трамп действует исключительно в интересах Америки, разрушая партнерские отношения России с другими странами.

Дональд Трамп
США
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