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11 июля 2025 в 09:12

«Не друг России»: Алаудинов жестко высказался о Трампе

Алаудинов: Трамп будет пытаться оторвать Россию от союзников по БРИКС

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп не стал другом России, он всячески пытается оторвать Москву от союзников, заявил в своем Telegram-канале замначальника ГВПУ Минобороны России, командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, для американской администрации главной проблемой остается БРИКС.

Трамп будет пытаться нас всячески оторвать от наших настоящих нынешних союзников. Надо сказать, что БРИКС уже сейчас занимает очень серьезную повестку во всем мире во всех аспектах — это является главной трагедией Трампа и его команды, — написал Алаудинов.

По его словам, американский лидер делает то, что выгодно США, подчеркнул генерал-лейтенант. Он призвал не рассчитывать на быстрое урегулирование конфликтов в мире. США стремятся подорвать союзы, в которых участвует Россия, в том числе БРИКС. Именно его усиливающееся влияние вызывает обеспокоенность у Белого дома, считает Алаудинов.

Ранее генерал сообщил, что Россия уже одержала победу в СВО на Украине. По его словам, духовная победа имеет очень важное значение. Что касается уничтожения врага, то ВС РФ выполнят свою работу, подчеркнул Алаудинов.

США
Россия
БРИКС
Дональд Трамп
Апти Алаудинов
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